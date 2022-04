Southern Inland teams - round four

sport, local-sport,

Saturday, Beres Ellwood Oval, 3.15pm Ag College 1 Harry Cooper, 2 Pat Lemmich, 3 Hamish Spackman, 4 Tom Heilman, 5 Jack Marcus, 6 Will Quirico, 7 Riley Catts (c), 8 Bernie Ricketts, 9 Will Crawford, 10 Anthony Taylor, 11 Ryan Greenaway, 12 Josh Elworthy, 13 Max Gay, 14 Miles Greenberg, 15 Jack Wood CSU 1 Dave Ah Lam, 2 Dean Smart, 3 Liam Krautz, 4 Rosivela Nagatarogo, 5Christian Smith, 6 Brendan Gilchrist, 7 John McMahon, 8 Cameron Donoghue, 9 Trae Little, 10 Jacob McIntosh, 11 Maia Naudku, 12 Ben Hickey, 13 Ratu Josefa Ralima, 14 Zac Carl, 15 Tyson Morgan Saturday, Conolly Rugby Complex, 3.15pm Waratahs 1 Nico Maclean, 2 Emilio Fe Fanti, 3 Apimelelki Kalouduna, 4 Dugald Grieve, 5 Harry Middlebrook, 6 Paul Arragon, 7 Henry CHamberlain, 8 Harry Hosegood (c), 9 Gerard McTaggart, 10 Lachie Day, 11 Paula Nakabea, 12 Rob Selosse, 13 Sibby Galamo Gee, 14 Waisiki Ramanumanu, 15 George Scott Griffith 1 Alexander Anau, 2 Andries De Meyer (c) ,3 Taonge Henry, 4 Mahoni Lualua, 5 James Johnathan Pio, 6 Reni Marela Kirirua, 7 Simon Star, 8 Richard Latu, 9 Nate McGregor, 10 Oleni Ngungutau, 11 Shaquel Crowe, 12 Andrew Fauoo, 13 Daryl Sofai, 14 Mitieli Ratumaitavuki, 15 Linsay Maiava Saturday, Murrayfield, 3.15pm Albury 1 Pati Shinji Curtis, 2 Luke Driver, 3 Stephen McMahon, 4 Tom Rowan (c), 5 Simon Clements, 6 Uraia Vuluma, 7 Luke Rayner, 8 Ryan O'Sullivan, 9 Benn Reid, 11 Reuben Sarkis, 12 Tully MacPherson-Peacock, 13 Dylan Smith Tumut 1 William Kingwill, 2 Shayden Gleeson. 3 Morisi Iosefo, 4 Timoci Qoro Nasilasila, 5 James Murray, 6 Nathan Butt, 7 Travis Walmsley, 8 Tasitumua Sala (c), 9 Andrew Graham, 10 Aidan Thomas, 11 Seakaia Druma, 12 Grace David Jedidiah Ratu Poese Tuitokalau, 13 Michael King, 14 Mitchell Hayne, 15 Ponipate Qio Saturday, Conolly Rugby Complex, 2.20pm Waratahs 1 Amy Hart, 2 Harriet Elleman, 3 Ulamila Kuboutawa, 4 Yolanda Forsyth, 5 Lauren Harris, 6 Holly Stephens (c), 7 Megan Pearson, 8 Tarnayar Hinch, 9 Jackleene Macarthur, 10 Amy Fowler Griffith 1 Cornelia Tanielu, 2 Fapiola Uoifalelahi, 3 Katie Fletcher, 4 Shakiah Byrnes, 5 Vanessa Richards, 6 Amelia Lolotonga (c), 7 Janiana Ravu, 8 Laureline Chagny, 9 Jacklyn Vidler, 10 Charli Cunial Saturday, Beres Ellwood Oval. 2.20pm Ag College 1 Ava Castellaro, 2 Emma Hayden, 3 Bonnee Morton, 4 Ellie Burnett, 5 Liz Young, 6 Bree Hickey, 7 Meg Seis, 8 Tessa Goods, 9 Em Lavis, 10 Sarah Noonan CSU 1 Vanessa Harris Powell, 2 Tara Winbank, 3 Annie Holden, 4 Ivy Merlehan, 5 Emma Forsyth, 6 Bulou Baravilala, 7 Shanae Pope, 8 Georgia Roberts, 9 Biola Dawa, 10 Ellen McIntyre

