newsletters, football-list,

Saturday, Robertson Oval, 2.10pm FIRST GRADE Wagga Tigers B: M Wadley, I Bennett, C Dunne-Argus HB: S Flanigan B Morton, A Bennett C: P Ryan, J Cornell, J Staines HF: T McCoullough, C Pavitt, N Gorman F: I Lyons, J Manton, C Wadley Foll: H Cook, B Gould, B Bigham Interchange: J Larwood, F Yates, X Heeney, J Myers Coolamon B: M Robinson, Z Oliver, N Buchanan HB: P Bray, W Graetz, A Clarke C: B Leary, S Darcy, A Macauley HF: B Glyde, J Buchanan, H Wakefield F: R Cox, J Redfern, A Carroll Foll: W McGowan, J Sykes, J Maslin Inter: C Mattingly, J Carroll, I Pattison In: R Cox, M Robinson, C Mattingly (debut), J Carroll, I Pattison (debut) Out: M Macauley, C McKelvie, B Wood, H Bradley, S Neale RESERVE GRADE Wagga Tigers B: B Stephenson, Z Cornell, D Kingwill HB: W Kirkup, H Hannaford, M Griffin C: B Bennett, H Bennett, J Shaw HF: D Perri, M Noonan, H Wooden F: M Etchells, L Quince, J Scarr Foll: W Morley, J Lucas, J Myers Inter: R Errington, J McCoullough, F Russell, B Crawford Coolamon B: B Baker, J Bradley, M Coates HB: J Fifield, J Robinson, A Buchegger C: J Buttifant, H Carr, I Buss HF: D Mackay, L McLoughlin, T Vance F: B Edyvean, T Gillard, F Barty Foll: L Owens, W Alchin, T Besgrove Inter: A Thompson, T Garrett, D Chandler UNDER 17.5S Wagga Tigers B: C Currie, A Singh, J Street HB: D O'Toole, J Press, L Brett C: J Doswell, O Whalan, J Lucas HF: M Ryan, A Gollan, D Kalmeier F: L Quince-Dohl, F Hubbard, G Lyons Foll: M White, N Dohl, W Walker Coolamon B: L Fifield, L Moore, N Buchanan HB: N Holden, R Gallagher, L Higman C: J Nelson, L Burns, R Furner HF: C McKinley, B Hilton, J Rudd F: L McCaig, L Naumann, J Kingham Foll: T Pumpa, C Masterson, L Bell Inter: I Buchanan, R Judd, A Hilton, C Palmer, M Dryden, C Gallagher Saturday, Griffith Ex-Servicemen's Fields, 2.10pm FIRST GRADE Griffith B: M Agnew, C Cunial, N Conlan HB: J Best, S Foley, D McDermott C: L Wallace, J Rowston, W Ellis HF: J Whitworth, J Toscan, J Summers F: J Girdler, K Spencer. L Owen Foll: N Richards, Matheson, T Moraschi. Inter: C Bock, B Spencer, R Best Collingullie-Glenfield Park B: Josh Gunning, Tom Crackenthorp, Harry Radley HB: Dan Frawley, James Pope, Joe Perryman, C: Harry Wichman, Nick Perryman, Blake Harper HF: Chad Fuller, Sam Stenning, Spencer Small F: Edward Perryman, Andrew Clifford, Brad McMillan Foll: Monty Inglis, Steven Jolliffe, Matt Klemke Inter: James Kennedy, Jackson Hughes, Will Hughes RESERVE GRADE Griffith B: K Hume, J Keenan, A Verhagen HB: Q Stevenson R Malone, M Cudmore C: S Irvin, J Crowe, A Brown HF: A Ray, B McRae, R Marnardo F: S Irvin, K Duncan Foll: J Burley, C Harrison, D Catanzariti Inter: Bill, D Patey, Julian, N Witherspoon J Craven M Cornish Z Demamiel Collingullie-Glenfield Park B: Pat Woods, Lachlan Bruckner, Doug Dejong HB: Rhyle Davis, Zane Bolger, Tim Banks C: Josh Conlan, Mitch Ryan, Harrison Hugler HF: Mick Cooke, Dan Kennedy, Riley Martyn F: Matt Geppert, Sam Macklan, Zac Billingham Foll: Matt Thomas, Kal Sykes, Luke Murray Inter: Jackson Sanbrook, Nick Watters, Nick Harris, Pat Harris UNDER 17.5S Griffith B: B Burns, L Demamiel, S Culgan, HB: K Stevenson, B Signor M Vardanega. C: T D'Aquino, R Spencer, J Menegazzo. HF: J Rogerson, M Bennett, N Singh F: B Evans, J Managazzo, D Patterson Foll: M Rosengreen, Z Connor, B Morrissey Inter: B Kenny, T Jamieson, T Bartter, W Vaessan, B Devery, I Conlan, L Stevenson, M Ashcroft, Z Spiers, A Forwood Collingullie-Glenfield Park B: Pat Fitzgerald, Alex Taylor, Tom Woods HB: Jude Fuller, Cameron Woods, Aaron O'Connor C: Oscar Wichman, Noah Vennell, HF: Nathaniel Woods, Noah Harper, Tom Haines F: Bailey Woods, Brock Thomas, Blaine Speers Foll: Cameron Greenway, Tom Howard, Hugh Bent Saturday, Narrandera Sportsground, 4.10pm FIRST GRADE Narrandera B: J Smith, N O'Brien, M Melon HB: C Vearing, K Bull, B Jamieson C: T Van Buuren, S Randall, H Odgers HF: H Grintell, I Bunge, C Irons F: H Odgers, F Inglis, L Jamieson Foll: B Hutchison, Luke McKay, J Hedington Inter: T Metcalfe, Leigh McKay, J Bourke Leeton-Whitton B: Jarrod Coelli, Darcy Cullen, Hayden Mahalm HB: Jake Norman, Tom Meline, Jye Doyle C: Nathan Ryan, Bryce O'Garey, Dan Hillam HF: Ryan Dunn, Josh Lanham, Brad Boots F: Logan Mahalm, Taj Doyle, Tom Handsaker Foll: Mason Dryburgh, Tom Groves, Will Wakeman Inter: Jhi Grundy, Isaac Houghton, Jake Turner RESERVE GRADE Narrandera B: W Roffe, M Dillon, A Eldridge HB: A Quilter, L Kerr, S Quilter C: K Spencer, A Beal, D Knagge HF: R McLay, X Vearing, J Maniscalco F: L Brown, C Finemore, C Whiteman Foll: D Matthews, B Hall, Z Litchfield Inter: H Wasley-Reilly, J Craze, C Bennett, J Mitchell, B Grinter Leeton-Whitton B: Matt Axtill, Ryan Oldershaw, Damian Barker HB: Stan Herrmann, Craig Townsend, Mark Salafia C: Mark Burns, Luke Trembath, Harley Porter HF: Cooper Boardman, Jaxon Ryan, Jayden Broadbent F: Jack Clough, Jamie Broadbent, Lindsay Fysh Foll: Zac Fairweather, Mitch Seymour, Dillon McGillivray Inter: Nathan Jones. Bryce Butler. Jack McDonnell UNDER 17.5S Narrandera B: C Irons, J Tereva, T Pearson HB: J Langley, J Morgan, K Bloomfield C: B Stewart, R Hugo, M Kirk HF: A Irons, A Rankin, M Salafia F: C Gonzalez-Monardes, B Tereva, M Forrest Foll: D Beard, L Deen, M Rainbird Inter: R Hitchens, T Lyons, H Davies-Botten, T Davies-Botten, J Graham, J Daniel Sunday, Ganmain Sportsground, 2.10pm FIRST GRADE Ganmain-Grong Grong-Matong B: S Hamblin, J Walsh, D Foley HB: B Walsh, Z Forostenko, S Martin C: M Taylor, A Proctor, L Parker HF: L Walsh, M Rothnie, J Mccaig F: K Watts, G Alexander, C Krebsar Foll: J Olsson, M Hamblin, T Anderson Inter: J Lander, J Sase, K Mahon, S Butterfield Mangoplah-Cookardinia United-Eastlakes B: J Scott, J Whitley, D Arthur HB: P Griffin, T Smith, H Collins C: C Palombi, T Keogh, J Male HF: T Cohalan, A McCormack, P Killalea F: F Collins, M Collins, L Lawrence Foll: T Smith, N Collins, R Turnbull Inter: B Jones, J Collins, M Bloomfield Emerg: X McDevitt, R Cole, J Hindmarsh In: L Lawrence, C Palombi, N Collins, J Whitley, M Bloomfield Out: T Castles, R Green, D Bunyan, M Hanrahan, E Schiller, C Chambers RESERVE GRADE Ganmain-Grong Grong-Matong B: S Tempelton, D Cooke, T Noble HB: E Daniher, N McCrrory, C Smith C: M Hatty, S Butterfield, H Crozier HF: M Daniher, M Foley, N Holmes F: J Kerrsisk, M Foley, B Larkin Foll: S Foley, J Sase, H Logan Inter: P Lucas, B Hare, I Noble, W Bryon Mangoplah-Cookardinia United-Eastlakes B: R Wales, M Pollack, S Mazzocchi HB: N Sainsbury, R Cole, N Miller C: J Duke HF: H Whitley, C Chambers, C Spackman F: B Moller, W Clark, J Melton Foll: W Seymour, H Dew, B Male Inter: H Collie UNDER 17.5S Ganmain-Grong Grong-Matong B: T Hatty, L Wall, N Hatty HB: Pollard, J Guthrie, G Richardson C: A Linsell, J Taylor, T Hare HF: E Hart, B Ruskin, S Lenton F: J Foley, M Pavitt, B Blacwell Foll: T Smith, T Kerrisk, J Sullivan Inter: M Rynehart J Pritchard J Inglis Mangoplah-Cookardinia United-Eastlakes B: M Neiberding, T Gentle, H Smith HB: H Hosie, J Learmont, B Edmunds J Woodhouse C: K Wood, I Molloy, H Wheeler HF: J Woodhouse, L Pulver, S Moller F: C Jarick, H Brown, C Hounsell Foll: I Jones, X McDevitt, X Moller Inter: M Waker Our journalists work hard to provide local, up-to-date news to the community. This is how you can continue to access our trusted content:

/images/transform/v1/crop/frm/62Cmm6pMZhq8BpRG6DbYf4/5522a85b-3a24-40e2-92fe-9c1a68638316.jpg/r0_272_3691_2357_w1200_h678_fmax.jpg