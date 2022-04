sport, local-sport,

COLLINGULLIE-GLENFIELD PARK v TURVEY PARK Saturday, Crossroads Oval, 2.10pm Collingullie-Glenfield Park B: Josh Gunning, Tom Crackenthorp, Dan Frawley HB: Joe Perryman, James Pope, Harry Radley C: Harry Wichman, Nick Perryman, Spencer Small HF: Chad Fuller, Sam Stening, Jackson Hughes F: Ed Perryman, Blake Harper, James Kennedy Foll: Monty Inglis, Steve Jolliffe, Matt Klemke Inter: Brad McMillan, Will Hughes, Doug DeJong Turvey Park B: T Isaac, T Doyle, H Woods HB: J Haggar, R Weidemann, W O'Connor C: B Lewington, E Weidemann, L Mazzocchi HF: C Dooley, A Emery, R Leary F: T Cunningham, B Wallett, T Yates Foll: S Allan, J Margosis, S Camp Inter: J Ashcroft, C Harmer, L Leary NARRANDERA v COOLAMON Saturday, Narrandera Sportsground, 2.10pm Narrandera B: C Vearing, F Inglis, B Grinter HB: Luke McKay, K Bull, J Grinter C: N O'Brien, S Randall, J Smith HF: Z Litchfield, I Bunge, M Mellon F: B Jamieson, J Hedington, Leigh McKay Foll: B Hutchison, T VanBruen, L Jamieson Inter: A Beal, S Quilter, A Eldridge Emerg: C Irons, M Flack, H Odgers, T Metcalfe Coolamon B: J Maddox, Z Oliver, N Buchanan HB: L Gerhard, M Macauley, A Clarke C: B Glyde, J Barrett, P Bray HF: C McKelvie, B Wood, J Sykes F: J Maslin, J Redfern, A Carroll Foll: J Buchanan, S Darcy, H Bradley Inter: W McGowan, H Wakefield, W Graetz Emerg: B Leary, C Mattingly GRIFFITH v MANGOPLAH-COOKARDINIA UNITED-EASTLAKES Saturday, Exies Oval , 2.10pm Griffith B: Girdler, C Cunial, N Conlan. HB: J Best, S Foley, McDermott. C: Wallace, J Rowston, Brown. HF: J Whitworth, J Toscan, O Bartter. F: L Owen, C Bock, S Daniel. Foll: T Argus, Matheson, K Spencer. Inter: Ellis, N Richards, R Best. MCUE B: P Killalea, T Smith, D Bunyan HB: J Collins, T Keogh, P Griffin C: C Chambers, N McCormack, J Male HF: E Schiller, M Hanrahan, B Ambler F: M Collins, I Damme, F Collins Foll: J Scott, T Cohalan, R Turnbull Int: D Arthur, M Sykes, J Dore Emg: M Bloomfield, A McCormack, R Green GANMAIN-GRONG GRONG-MATONG v WAGGA TIGERS Sunday, Ganmain Sportsground, 2.10pm GGGM B: J Walsh, S Hamblin, Z Frorestenko HB: L Walsh, M Taylor, S Martyn C: J Taylor, A Proctor, T Sase HF: J Lander, D Foley, J McCaig F: C Kresbar, G Alexander, L Parker Foll: J Olsson, T Anderson, M Hamblin Inter: K Watts, N Holmes, S Butterfield Emerg: A Cumming Wagga Tigers B: A Bennett, I Bennett, C Dunne-Argus HB: S Flanigan, M Stephenson, X Heeney C: H Cock, J Cornell, N Gorman HF: I Lyons, C Pavitt, M Gilfillan F: J Larwood, T McCoullough, P Ryan Followers: B Morton, B Gould, J Manton Interchange: H Bennett, C Wadley, M Wadley READ MORE

