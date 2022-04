Farrer League teams - round 2

newsletters, football-list,

Saturday, 2.10pm at Victoria Park TRYC B: S Wolter, M Stephenson, W Adams HB: L Lupton, C Cool, A Ridley C: J Burkinshaw, R Budd, D Cummins HF: M Cummins, D Biermann, T Hannam F: T Fellows, J Roberts, J Kemp Foll: N Budd, C Diessel, J Hancock Int: H White, J Prestage, D Pieper In: D Biermann, J Hancock, L Lupton, M Cummins, J Kemp Out: M.Clark-Kell, H Russell, J Demby, R Kirkwood, T Collins (inj) NORTHERN JETS B: M Tidd, M Doyle, S Fisher HB: J Griffin, N Tiyce, J Avis C: J. Roscarel, H. Gaynor, T. Roscarel HF: C. Bell, J Parkinson, N. Doyle F: M. Harper, M. Wallis, J. Harper Foll:L. Jones, J. Fisher, S Clemson Inter: J. Currie, H. Grinter, B. McLean In: S Fisher, M Harper OUT: J Crofts, B McKinnon Saturday, 2.10pm at Coleambally Sportsground COLEAMBALLY B: D Peruzzi, T Mannes, C Hayes HB: D Bennett, K Pete, J Buchanan C: T Valeri, B Hooper, J Breed HF: T Clark, B Argus, T Valeri F: K Woods, J Hodge, C Steele Foll: D Mader, L Hillier, M Hillier Int: H Tooth, L Peruzzi, K Bennett Emerg: S Breed, L Vogan In: B Hooper, L Peruzzi Out: J Lyell, L Horton BARELLAN B: A Lawder, Matt Irvin, K Stockton HB: J Whyte, J McCabe, L Killalea C: H McKenzie, E Cody, D Schmetzer HF: Mitch Irvin, R Conlan, J Hillman F: J Briftliff, J Mickan, S Ellis Foll: R Irvin, S Bourchier, B Cleaver Int: L Irvin, B Chambers, A Forbutt In: J Whyte (debut), B Chambers (debut) Out: J Whitehead, M Fiore Saturday, 2.10pm at McPherson Oval MARRAR B: F Jenkins, L James, C Graetz HB: J Jenkins, H Reynolds, J Reynolds C: W Keogh, C O'Donnell, A Kent HF: J Moye, D O'Reilly, R Gordon F: N Cooper, L Gray, B Toy Foll: N Molkentin, Z Walgers, S Emery Inter: T Wallace, C Munn, J Hinds In: J Hinds, C Munn, D O'Reilly Out: B Walker, J McPherson, T Lawler NORTH WAGGA B: S Keith, M Thomas, S Longmore HB: B Alexander, L Robertson, X Lyons C: J Kerr, J Flood, B Keith HF: B Clarke, K Hanlon, J Thompson F: K Hamblin, N Dennis, T Nejman Foll: M Parks, E Winter, C Winter Inter: Z Delaney, R Donely, I Crouch In: K Hamblin, I Crouch Out: K Flack, L Mauger Saturday, 2.10pm at Gumly Oval EWK B: H Nelson, N Curran, J Lenisaurna HB: N Scott, M Tiernan, T Pocock C: R Bourne, L Cuthbert, H Leddin HF: J Turner, B Argus, H Northey F: H Fitzsimmons, W Thomas, J Piercy Foll: K North Flanigan, C McCarthy, K McCarthy Int: (from) D McCarthy, J Cooper, J Boumann, C Wild, I Walton In: (from) D McCarthy, J Cooper, J Boumann, C Wild, I Walton Out: N Sedgwick, S Burge, T Garner TEMORA B: G McRae, N Stimson, C Poole HB: R Grant, R Hubbard, K Shea C: L Sinclair, R Krause, D Leary HF: T Shea, J Cullen, B Moye F: C Boyton, J Morton, A Ferguson Foll: J Galloway, S Jensen, I Reardon Int: C Stacey, T McAuley, J Thompson NORTH WAGGA: B: R Jolliffe, J Nejman, K Stevens HB: J Spackman, S Graf, J Durham C: R Duncan, W Hurst, M Mattingly HF: L Nilsen, L Hart, S Croxton F: L Timothy Nesbitt, J May, M Jolliffe Foll: J Koetz, C Watt, S Senior Inter: L Orr, J Mills, R Duncan COLEAMBALLY: B: J Mannes, L Vogan, J Shaw HB: B Goudie, D Brain, S Breed C: J Spencer HF: H White, L Evans (c), C Lane F: N Graham, B Hardy, R Lacey R: B Stoner, L Horton, L Richards I/C: N Hodgson, D Collier, M Dunbar BARELLAN: B: J Brumby, J Tyrell, L Butcher HB: N Ohlsen, M Foster, K Garrett C: N Forbutt HF: J Evans, J Moala, J Inglis F: R Curren, B Hillier, D Sneith Foll: E Robertson, Z Twomey Inter: J Bourchier, R Wilson, P Shields, T Schmetzer, J Page NORTHERN JETS: B: O. French, M. Seymour, L. Heard HB: E. Lord, C. Grellman, J. Bray C: J. McKinnon HF: R. Walker, B. Smith, Z. Dart F: T Denyer, N. Fisher, B Prentice Foll: B. Jones, W. McKenzie, J. Bell Inter: H. Wells, T O'Dwyer, J Rodway, G Walker EWK: B: B Duggan, K Argus, H Frazier HB: Cody Anderson, C Lynch, D Fewson C: W Barby, D Smallwood, T Adams HF: L Piltz, K Wilson, M Frazier F: Jamie White, C Skillen, T McLachlan, Foll: C Wild, I Collins, M Frazier Int: R Brydon, Corey Anderson, L Burton, C Depiazza NORTHERN JETS (v Temora Friday night) B: Jack Speirs, W. Gaynor, D. Gaynor HB: A. Harper, O. French, T. Flanigan C: H. Roscarel, H. Collis, W. O'Hare HF:M Ryan, B. Walker, Z. Dart F: Tom O'Dwyer, B. Smith, B. Edis Foll: Harry Wells, Josh Bell, Jack Crofts Inter: L Buerckner NORTH WAGGA (squad, v Marrar): Drew Burton, Wil Barnes, Jackson Connolly, Hunter Schultz, Brad Koetz, Tom Nejam, Austin Connell, Jake Scott, Tom Cooper, Darcy Jolliffe, Riley Mutimer, Ryan Kemp, Blake Trindall, Preston Oakman, Connor McGinn Luke McGowan, Alex Gaskin.

