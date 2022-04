Farrer League teams - round 1

newsletters, football-list,

Saturday, 2.10pm at Barellan Sportsground BARELLAN B: Jack Whitehead, Shaun Bourchier, Kabe Stockton HB: Alex Lawder, James McCabe, Lachlan Killalea C: Hugh Mckenzie, Emerson Cody, Dean Schmetzer HF: Mitch Irvin, Ryley Conlan, Jack Hillman F: Josh Britliff, Jeff Mickan, Ben Cleaver Foll: Riley Irvin, Matt Irvin, Sean Ellis Inter: Lucas Irvin, Mick Fiore, Abe Forbutt TRYC B: D Pieper, M Stephenson, M Clark-Kell HB: W Adams, N Budd, A Ridley C: J Burkinshaw, R Budd, J.Prestage HF: S Wolter, T Fellows, H White F: J Demby, J Roberts, L Lupton Foll: C Cool, C Diessel, T Hannam Inter: D.Cummins, R.Kirkwood, T.Collins Saturday, 2.10pm at Langtry Oval MARRAR B: F Jenkins, L James, B Walker HB: L Gray, H Reynolds, J Reynolds C: A Kent, C O'Donnell, J Jenkins HF: R Gordon, C Graetz, W Keogh F: J Moye, N Cooper, B Toy Foll: N Molkentin, Z Walgers, S Emery Inter: T Lawler, J McPherson, T Wallace Emerg: C Munn, C Bourke, J Hinds EWK B: N Curran, T Garner, H Nelson HB: N Scott, M Tiernan, T Pocock C: C McCarthy, H Fitzsimmons, K McCarthy HF: J Piercy, N Sedgwick, J Turner F: H Northey, B Argus, R Bourne Foll: K North Flanigan, W Thomas, L Cuthbert Inter (from): S Burge, H Leddin, J Cooper, J Lenisaurnua Saturday, 2.10pm at Peter Hastie Oval CSU B: S Barrow, N Myers, C Watt HB: S Marsden, W Morton, M Findlay C: J Steel, J Bowie, B Browning HF: H Turner, J Bell, L Holmes F: J Collingridge, J Ladd, W Archibald Foll: A Dickins, D Rogers, L Moore Inter: A Corrigan, Z Stewart, J Raves Emergencies: J McCulloch, D Kennedy, H Wakefield COLEAMBALLY B: D Peruzzi, T Mannes, C Hayes HB: D Bennett, K Pete, T Valeri C: J Buchanan, C Steele, J Breed HF: T Clark, B Argus, J Lyell F: K Woods, J Hodge, L Horton Foll: D Mader, L Hillier, M Hillier Inter: H Tooth, T Valeri, K Bennett Emerg: L Peruzzi, S Breed Saturday, 2.10pm at Ariah Park NORTHERN JETS B: M Tidd, M Douglas, B McLean HB: J Griffin, N Tiyce, H. Grinter C: J Roscarel, T, Roscarel, S Clemson HF: N Doyle, J Parkinson, J Harper F: C Bell, M. Wallis, J Crofts Foll: L Jones, H Gaynor, B McKinnon Inter: J Fisher, J Avis, J Currie NORTH WAGGA B: Elliott Winter, Matt Thomas, Sam Longmore HB: Ben Alexander, Lachlan Robertson, Xavier Lyons C: Jackson Kerr, Jack Flood, Sean Keith HF: Ben Keith, Ky Hanlon, Rhyce Donnelly F: Bailey Clarke, Nathan Dennis, Tom Nejman Foll: Matt Parks, Kane Flack, Cayden Winter Inter: Zak Delaney, Luke Maugher, Josh Thompson MARRAR: B: M Widdows, J Graetz, A Lawrence HB: B Willis, D O'Reilly, J Dwerryhouse C: S Turner H: J Whiting, J Hoey, B Sanbrook F: J Malone, M Harpley, J Thompson Foll: J Monk, N Cawley, C Munn Inter: M Hort EWK: (Squad): W Barby, C Hommes, L Piltz, C Lynch, M Frazier, H Frazier, D Smallwood, C Anderson, K Argus, C Andrews, D Burton, T Adams, D Fewson, B Duggan, J White, I Collins, M Adams, R Kendall, L Adams, A Mackenzie CSU: B: S Holgate, H Morrison, A James HB: J McKay, S Byrnes, D Kennedy W: R Findlay, L Baker, H Robertson HF: H Wakefield, S Severin, H Byrne F: J Vogan, R McNab, J Williamson Foll: R Feuerherdt, J McCulloch, C Humphries Inter: T Parsons, J Rixon, E Freemantle, H Seidel COLEAMBALLY B: D Collier, L Vogan, J Shaw HB: H McKinnon, L Evans, C Smith C: L Peruzzi HF: J Mannes, D Brain, H White F: N Graham, B Hardy, R Lacey Foll: R Longford, B Hooper, S Breed Inter: N Hodgson, C Neutze, C Lane, B Goudie NORTHERN JETS: B: O. French, M. Seymour, H. Roscarel HB: E. Lord, C. Grellman, L. Heard C: J. Litchfield HF: R. Walker, B. Smith, J. Bell F: T Denyer, M. Doyle, B Prentice Foll: H Wells, W. MacKenzie, H. Collis Inter: Z. Dart, T O'Dwyer, W. Gaynor, N Walker NORTH WAGGA: B: Macaleb Jolliffe, Jackson Nejman, Kieren Stevens HB: Troy Barby, Mitchell Ross, Jordan Durham C: Riley Duncan, Wil Hurst, Jake Spackman HF: Liam Nilsen, Wil Harper, Sam Croxton F: Liam Timothy-Nesbitt, Josh May, Lachlan Hart Foll: Mitch Mattingly, Corey Watt, Steve Senior Inter: Louis Orr, Tom Cooper, Josh Mills BARELLAN: B: Joseph Hogan, TBC, John O'Reilly HB: Nick Ohlsen, Fraser Harper, Reece Wilson C: Aiden Walsh HF: John Evans, Jarrod Moala, Bailey Winter F: TBC, Beigh Hiller, Zac Twomey Foll: Ellis Robertson, Thomas Clarke, Brad Mogg Inter: Neil Halden, Riley Curren, Jed Hillman Marrar (squad): C Bourke, J Saffrey, C Manson, J Howe, C Walshe, F Morton, M Rynehart, I Davey, J Guthrie, L Bevan, H Tucker, A Anwar, Z Walker, C Walker, R Smith, T Munn, B Grentell, C Byrnes, B Chisholm, L Dicker, J Angel, J Hinds Northern Jets: B: Lachie Buerckner, Tallon Crouch, Jack Speirs HB: Bill Walker, Oliver French, Harry Roscarel C: Darcy Gaynor, Harry Collis, Will O'Hare HF: Will Carmichael, Blake Smith, Zach Dart F: Brady Edis, Nate Doyle, Tom O'Dwyer Foll: Harry Wells, Josh Bell, Jack Crofts Inter: Wilson Gaynor North Wagga (squad): Drew Burton, Wil Barnes, Jackson Connolly, Hunter Schultz, Brad Koetz, Tom Nejman, Austin Connell, Riley Judd, Jake Scott, Tom Cooper, Darcy Jolliffe, Riley Mutimer, Ryan Kemp,, Blake Trindall, Preston Oakman, Connor McGinn, Luke McGowan, Alex Gaskin.

