sport, local-sport,

SOUTH WAGGA 30 (2.88) WAGGA CITY 30 (1.37) LAKE ALBERT 22 (0.83) WAGGA RSL 18 (0.81) KOORINGAL COLTS 14 (0.73) ST MICHAELS 6 (0.53) Blake Harper (South Wagga) 373 runs at 93.25 Jake Scott (South Wagga) 248 runs at 82.67 Brayden Ambler (South Wagga) 229 runs at 32.71 Aaron Maxwell (Wagga City) 203 runs at 67.67. Josh Thompson (Wagga City) 200 runs at 33.33 Brad McMillan (Wagga RSL) 174 runs at 24.86 Tim Jenkins (Wagga City) 169 runs at 42.25 Nathan Corby (St Michaels) 167 runs at 33.40 Jon Nicoll (Wagga City) 162 runs at 40.50 Alex Tucker (Lake Albert) 159 runs at 31.80 Daniel Perri (Kooringal) 152 runs at 25.33 Sam Perry (Wagga RSL) 15 wickets at 14.07 Keenan Hanigan (Kooringal) 12 wickets at 18.75 Dave Garness (St Michaels) 11 wickets at 14.27 Josh Thompson (Wagga City) 11 wickets at 15.18 Isaac Cooper (Lake Albert) 11 wickets at 16.64 Jake Hindmarsh (South Wagga) 10 wickets at 3.80 Rikki Bovey (Wagga RSL) 10 wickets at 14.40 Sam Smith (Lake Albert) 10 wickets at 17.90 Luke Naumann (Wagga City) nine wickets at 11.33 Jake Scott (South Wagga) nine wickets at 15.78 Lake Albert v Kooringal Colts at Rawlings Park Turf - Phillip Angel and Murray Le Lievre Wagga City v South Wagga at McPherson Oval - Anthony McGettigan and Jeff Egan Wagga RSL v Saint Michaels at Wagga Cricket Ground - Dennis Chaplin and Graham Moon Lake Albert 5-178 d St Michaels 177 South Wagga 6-221 d Kooringal Colts 94 Wagga City 2-148 d Wagga RSL 9-147 NEXT ROUND February 26 St Michaels v South Wagga Wagga RSL v Lake Albert Wagga City v Kooringal Colts

