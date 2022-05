Southern Inland teams - round five

sport, local-sport,

Saturday, Beres Ellwood Oval, 3.15pm CSU 1 Napolioni Masirewa, 2 Dean Smart, 3 Joshua Crockatt, 4 Rosivela Nagatarogo, 5 Christian Smith, 6 Brandan Gilchrist, 7 Liam Krautz, 8 Cameron Donoghue (c), 9 Brett Flanagan, 10 Jacob McIntosh, 11 Tyson Morgan, 12 Ratu Josefa Ralima, 13 Aisea Lokotui Taukinukufili, 14 Senituli Tuivai Griffith 1 Alexander Anau, 2 Lorenco Tafili, 3 Blake Theunissen (c), 4 Mahone Lualua, 5 James Johnathan Pio, 6 Reni Marela Kiriua, 7 Simon Star, 8 Andries De Meyer, 9 Nate McGregor, 10 Vaea Mateo, 11 Nemaia JT Gavoka, 12 Daniel Bozic, 13 Daryl Sofai, 14 Mitieli Ratumaitavuki, 15 Bill Boys Saturday, Leeton No.1 Oval, 3.15pm Leeton 1 Mosese Gutuvakaca, 2 Tamaki Kohere, 3 Sione Tuiniua, 5 Todd Wilson, 6 Shane Nikoro, 7 Sekove Vouvou, 8 Mesulame Navakaya, 9 Wah Paw (c), 10 Viliame Rabua, 11 Henare Kohere, 12 Adriu Tagilala, 13 Paul Ta'avao, 14 Matthew Isackson, 15 Alec Dick Ag College 1 Harry Cooper, 2 Pat Lemmich, 3 Hamish Spackmanm, 4 Tom Heilman, 5 Jack Marcus, 6 Will Quirico, 7 Riley Catts (c), 8 Bernie Ricketts, 9 Will Crawford, 10 Anthony Taylor, 11 Ryan Greenaway, 12 Josh Elworthy, 13 Max Gay, 14 Nick Greenberg Saturday, Conolly Rugby Complex, 3.15pm Wagga City 1 Adam Mokotupu, 2 Mikaera Smylie, 3 Tom Blanch, 4 Monson Tuvale, 5 Jacob Nielsen, 6 Tom Nabuliwaqa, 7 Tom Turukawa, 8 James Beaufils, 9 Sam Trood, 10 Peter Little (c), 11 John Vakatalai, 12 Sheldon Tovio, 13 Noa Rabici, 14 Caleb Atkinson, 15 Steven Tracey Waratahs 1 Nico Maclean, 2 Emilio De Fanti, 3 Apimeleki Kalouduna, 4 Ratu Veibuli, 5 Charlie Sykes, 6 Jayden Stanton, 7 Henry Chamberlain, 8 David Capp, 9 Joshua Gemmell, 10 Lachie Day, 11 Sibby Galamo Gee, 12 Gerard McTaggart, 13 George Mallat, 14 Paula Nakabea, 15 Harry Hayes Saturday, Leeton No.1 Oval, 12.55pm Leeton 1 Jane Wright, 2 Jemma Leeson, 3 Amie Fazekas, 4 Claire Strachan, 5 Josie Moore, 6 Emily Wright (c), 7 Courtney Suggate, 8 Nakeia Mcvittie, 9 Elizabeth Munn, 10 Skye Dagleish Ag College 1 Bonnee Morton, 2 Georgia Jackson, 3 Chloe Draper, 4 Liz Young, 5 Breanna Hickey, 6 Megan Seis (c), 7 Tessa Good, 8 Sarah Noonan, 9 Emily Lavis, 10 Jessica Ryan Saturday, Conolly Rugby Complex, 12.55pm Wagga City 1 Nicky RIgg, 2 Sylvia Lim, 3 Marnie Lenehan, 4 Jess Simpson, 5 Teagan McCormack, 6 Kellie Allcorn, 7 Chloe Holgate, 8 April Sharp, 9 Caitlin O'Loughlin, 10 Alicia Deaner Waratahs 1 Amy Hart, 2 Harriet Elleman, 3 Ulamila Kuboutawa, 4 Crystal Atkinson, 5 Lauren Harris, 6 Holly Stephens (c), 7 Sophia Kirkby, 8 Susan Waia, 9 Andrea Noldin, 10 Amy Fowler Saturday, Beres Ellwood Oval, 2.20pm CSU 1 Carmen Allen, 2 Tara Winbank, 3 Annie Holden, 4 Ivy Merlehan, 5 Teisha Freeman, 6 Bulou Baravilala, 7 Shanae Pope, 8 Georgia Roberts, 9 Biola Dawa, 10 Ellen McIntyre Griffith 1 Seigia Seukeni, 2 Fapiola Uoifalelahi, 3 Cornelia Tanielu, 4 Shakiah Byrnes, 5 Vanessa Richards, 6 Amelia Lolotonga, 7 Ua Ravu, 8 Lele Katoa, 9 Jacklyn Vidler, 10 Charli Cunial READ MORE

/images/transform/v1/crop/frm/J7tLankfguv74QY82b3G7h/67add69f-4b3a-4314-a38c-e56fdda1df9e.jpg/r1_120_2459_1509_w1200_h678_fmax.jpg