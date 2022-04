Farrer League teams - round three

sport, local-sport,

Saturday, 2.10pm at Ardlethan Sportsground NORTHERN JETS B: M.Tidd, N. Tiyce, J. Griffin HB: H. Grinter, M. Douglas, S. Fisher C: J. Roscarel, S. Clemson, T. Roscarel HF: J Harper, C McCormack J Parkinson F: C Bell, M. Wallis, N Doyle Foll: L. Jones, B McKinnon, J Fisher Inter: J. Bray, H. Gaynor, B. McLean COLEAMBALLY B: D Peruzzi, T Mannes, C Hayes HB: D Bennett, K Pete, J Buchanan C: T Valeri, B Hooper, J Breed HF: T Clark(C), B Argus, T Valeri F: K Woods, J Hodge, C Steele Foll: D Mader, L Hillier, M Hillier Inter: (from) H Tooth, L Peruzzi, K Bennett, L Horton Emerg: S Breed, L Vogan In: L Horton Saturday, 2.10pm at Barellan Recreation Ground BARELLAN B: A Lawder, L Paterson, K Stockton HB: S Bourchier, M Lovett, L Killalea C: H Mckenzie, E Cody, J Whyte HF: Mitch Irvin, R Conlan, J Britliff F: J McCabe, J Mickan, S Ellis Foll: R Irvin, Matt Irvin, B Cleaver Int: L Irvin, J Hillman, J Inglis IN: M Lovett, L Paterson, J Inglis OUT: A Forbutt, D Schmetzer, B Chambers CHARLES STURT UNIVERSITY B: C Watt, N Myers, J Raves HB: S Barrow, W Morton, S Marsden C: J Steele, D Rogers, B Browning HF: L Holmes, J Bell, H Turner F: W Archibald, A Dickins, J Collingridge Foll: Z Stewart, M Findlay, L Moore Inter: H Wakefield, A Corrigan, L Baker In: H Wakefield, L Baker (debut) Out: J Bowie (knee), J Ladd (ADF Representative) Saturday, 2.10pm at Langtry Oval MARRAR B: F Jenkins, L James, Z Lewis HB: J Reynolds, H Reynolds, J Jenkins C: A Kent, C O'Donnell, W Keogh HF: S Emery, D O'Reilly, R Gordon F: C Gardner, L Gray, B Toy Foll: N Molkentin, Z Walgers, J Moye Inter: C Graetz, J McPherson, C Bourke Emerg: J Hinds, J O'Callaghan, T Wallace IN: C Gardner, Z Lewis, J McPherson, C Bourke OUT: N Cooper, J Hinds, T Wallace, C Munn TRYC B: W.Adams, M.Stephenson, S.Wolter HB: J.Cool, C.Cool, L.Lupton C: J.Burkinshaw, R.Budd, S.Williams HF: J.Kemp, D.Biermann, M.Cummins F: T.Collins, J.Roberts, T.Fellows Foll: N.Budd, J.Hancock, C.Diessel Int: D.Pieper, H.White, J.Prestage In: J.Cool, T.Collins, J.Prestage Out: D.Cummins, T.Hannam, A.Ridley Saturday, 2.10pm at Nixon Park TEMORA B: T Shea, C Poole, R Hubbard HB: G McRae, N Stimson, R Grant C: C Boyton, S Jensen, L Sinclair HF: R Krause, K Shea, P Walker F: J Cullen, D Leary, J Morton Foll: J Galloway, I Reardon, T MacAuley Inter: (from) A Ferguson, B Moye, C Stacey, J Thompson NORTH WAGGA B: Sean Keith, Mathew Thomas, Sam Longmore HB: Ben Alexander, Lachlan Robertson, Xavier Lyons C: Jackson Kerr, Jack Flood, Ben Keith HF: Bailey Clarke, Ky Hanlon, Josh Thompson F: Kirk Hamblin, Nathan Dennis, Tom Nejman Fol: Mathew Parks, Elliot Winter, Cayden Winter Int: Zak Delaney, Rhyce Donnelly, Isaac Crouch READ MORE

