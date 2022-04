sport, local-sport,

Saturday, Beres Ellwood Oval, 3.15pm CSU 1 David Ah Lam, 2 Dean Smart, 3 Liam Krautz, 4 Rosivela Nagatarogo, 5 Ratu Josefa Ralima, 6 John McMahon, 7 Brandan Gilchrist, 8 Cameron Donoghue (c), 9 Brett Flanagan, 10 Jacob McIntosh, 11 Kemueli Rokotuivatu, 12 Niumaia Naiduki, 13 Senituli Tuivai, 14 Jesoni Lagilagi, 15 Tyson Morgan Wagga City 1 Nathan Seymour, 2 Mikaera Smylie, 3 Adam Mokotupu (c), 4 Tomasi Nabuliwaqa, 5 Jacob Nielsen, 6 Pita Herangi, 7 Rory Sheard, 8 Tom Turukawa, 9 Sam Trood, 10 Sheldon Tovio, 11 John Vakatalai, 12 Noa Rabici, 13 Chris Hartshorngiddings, 14 Caleb Atkinson, 15 Steven Tracey Saturday, Leeton No 1 Oval, 3.15pm Leeton 1 Josh Nikoro, 2 Quinten Longhurst, 3 Mosese Gutuvakaca, 4 Vereniki Qiodravu, 5 Todd Wilson, 6 Aukusitino Simeti, 7 Sainivalati Ratudradra, 8 Shane Nikoro, 9 Viliame Rabua, 10 Junior Faoa, 11 Matthew Isackson, 12 Paul Ta'avao, 15 Petero Taitusi Griffith 1 Alexander Anau, 2 Blake Theunissen (c), 3 Eddie Sekali, 4 Reni Marela Kiriua, 5 James Johnathan Pio, 6 Simon Star, 7 Andries De Meyer, 8 Talilotu Uoifalelahi, 9 Nate McGregor, 10 Vaea Mateo, 11 Daryl Sofai, 12 Andrew Fauoo, 13 Naseri Taifai, 14 Mitieli Ratumaitavuki, 15 Bill Boys Saturday, Jarrah Oval, 3.15pm Tumut 1 Will Kingwill, 2 Shayden Gleeson, 3 Iosefo Kasetanavanua, 5 Jon Carmody, 6 James Murray, 7 Connor Swann, 8 Tasitumua Sala (c), 9 Andrew Graham, 11 Sekaia Druma, 12 Samuela Cava, 13 Vincent Wise, 14 Tomasi Nailatica, 15 Ponipate Qio Ag College 1 Hamish Spackman, 2 Patrick Lemmich, 3 Harry Cooper, 4 Jack Marcus, 5 Tom Heilman, 6 Will Quirico, 7 Riley Catts (c), 8 Bernard Ricketts, 9 William Crawford, 10 Anthony Taylor, 11 Jack Seis, 12 Josh Elworthy, 13 Max Gay, 14 Ryan Greenaway, 15 Nick Greenberg Saturday, Leeton No.1 Oval, 2.20pm Leeton 1 Jemma Leeson, 2 Ginger Longford, 3 Jane Wright, 4 Billyjean Voorwinden, 5 Amanda Rourke (c), 6 Emily Wright, 7 Claire Strachan, 8 Tabitha Law, 9 Elizabeth Munn, 10 Nakeia Mcvittie Griffith 1 Seigia Seukeni, 2 Jasinta Seukeni, 3 Katie Fletcher, 4 Elenoa Latu, 5 Vanessa Richards, 6 Janiana Ravu, 7 Eliza Baddock, 8 Amelia Lolotonga (c), 9 Lavinia Siale, 10 Liti Qaranivalu Saturday, Beres Ellwood Oval, 2.20pm CSU 1 Annie Holden, 2 Tara Winbank, 3 Amy Boylan, 4 Ivy Merlehan, 5 Aleiah Breust, 6 Bulou Baravilala, 7 Shanae Pope, 8 Georgia Roberts, 9 Dana Seward, 10 Ellen McIntyre Wagga City 1 Nickey Rigg, 2 Sylvia Lim, 3 Marnie Lenehan, 4 Jessica Simpson, 5 Teagan McCormack, 6 Kellie Allcorn, 7 Chloe Holgate, 8 April Sharp, 9 Caitlin O'Loughlin, 10 Alicia Deaner READ MORE

