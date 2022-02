sport, local-sport,

SOUTH WAGGA 22 WAGGA CITY 22 WAGGA RSL 18 LAKE ALBERT 18 KOORINGAL COLTS 10 ST MICHAELS 6 Blake Harper (South Wagga) 310 runs at 103.33 Jake Scott (South Wagga) 207 runs at 103.50 Aaron Maxwell (Wagga City) 187 runs at 62.33 Brayden Ambler (South Wagga) 185 runs at 30.83 Brad McMillan (Wagga RSL) 147 runs at 29.40 Jon Nicoll (Wagga City) 146 runs at 36.50 Josh Thompson (Wagga City) 144 runs at 28.80 Nathan Corby (St Michaels) 137 runs at 45.67 Andrew Dutton (Kooringal) 119 runs at 23.80 Daniel Perri (Kooringal) 119 runs at 29.75 Sam Perry (Wagga RSL) 15 wickets at 9.73 Josh Thompson (Wagga City) nine wickets at 13.44 Jake Scott (South Wagga) nine wickets at 15.78 Sam Smith (Lake Albert) nine wickets at 15.89 Keenan Hanigan (Kooringal Colts) nine wickets at 16.33 Isaac Cooper (Lake Albert) nine wickets at 16.89 Rikki Bovey (Wagga RSL) seven wickets at 9.29 Luke Naumann (Wagga City) seven wickets at 12.86 Hamish Starr (Kooringal Colts) seven wickets at 14.57 Wagga City v St Michaels at McPherson Oval - Phillip Angel and Graham Moon Kooringal Colts v Wagga RSL at Harris Park - Jeff Egan and Anthon McGettigan South Wagga v Lake Albert at Robertson Oval (2.30pm start) - Dennis Chaplin and Murray Le Lievre Wagga City 205 def Lake Albert 80 South Wagga 3-93 def Wagga RSL 92 Kooringal Colts 269 def Saint Michaels 4-63 (Duckworth-Lewis) February 12 Lake Albert v St Michaels Kooringal Colts v South Wagga Wagga RSL v Wagga City

